Вашингтон, 16 октября. Североатлантический альянс прекратит свое существование, если в будущем году Дональд Трамп будет переизбран президентом США. Таким мнением поделился кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Во время дебатов кандидатов в главы Белого дома от демократов Байден заверил, что у Америки будут «большие проблемы» в случае переизбрания Трампа.

«Если он [Трамп] будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У нас будут настоящие проблемы», — заявил он.

При этом Байден назвал действующего хозяина Белого дома «эксцентричным, сумасшедшим президентом», который, по его мнению, ничего не понимает во внешней политике и все решения принимает из-за «страха за свое собственное переизбрание».

Кроме того, бывший вице-президент отметил, что Трамп критиковал военный блок и параллельно позитивно высказывался о российском президенте Владимире Путине, пишет «Царьград».

В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американского военного контингента в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Как сообщала «Газета.Ru», демократы в конгрессе США инициировали процесс импичмента Трампа, обвинив его в том, что он якобы в корыстных целях добивался от Киева расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден претендует на выдвижение от Демократической партии на выборах президента в следующем году.

1 Организация запрещена на территории РФ.