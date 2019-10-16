Стало известно, к чему может привести злоупотребление искусственным мясом

Вашингтон, 16 октября. Диетологи из США, проведя ряд экспериментов, сошлись во мнении, что не стоит злоупотреблять искусственными мясом.

Как сообщает РИА Новости, оказалось, что такой продукт может помочь сократить потребление мяса животных, но не заменит необходимых для сбалансированного питания натуральных растительных продуктов.

«Этот пищевой продукт, прошедший технологическую обработку, я бы рекомендовала употреблять их лишь периодически. В большей степени надо потреблять натуральные растительные белки, такие как зеленые соевые бобы, фасоль, другие бобовые культуры», — советует диетолог из Нью-Йорка Эми Горин.

В свою очередь практикующий диетолог из Лос-Анджелеса Вандана Шет предупреждает, что многие продукты из искусственного мяса содержат столько же, а иногда и больше жиров, соли и калорий, чем обыкновенное мясо.

При этом необходимо отметить, что эксперты сходятся во мнении, что тенденция популяризации замены животных белков растительными белками в рационе человека позитивна.

«Сокращая потребление мяса, мы можем увидеть улучшение уровня сахара и холестерина в крови, снизить риск сердечных заболеваний и некоторых типов рака», — констатирует Вандана Шет.

Как напоминает «Газета.ru», в начале октября врач-физиотерапевт, диетолог Марина Ваулина рассказала, какое мясо может оказывать негативное влияние на здоровье. Эксперт первым делом обратила внимание на опасность покупки мяса в вакуумной упаковке.

Она отметила, что даже если это продукт элитных сортов, сроки его транспортировки варьируются в зависимости от страны-производителя и могут быть очень продолжительными.

Диетолог также напомнила о необходимости правильного приготовления мяса. Мясо не должно быть пережаренным, готовиться с избытком специй, жира и соли. Также нельзя после разморозки мясо долго держать в холодильнике.