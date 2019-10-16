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Аналитики назвали регионы России с самыми высокими и низкими ценами на хлеб

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Аналитики назвали регионы России с самыми высокими и низкими ценами на хлеб

Москва, 16 октября. Эксперты провели исследование и определили, что самый дорогой хлеб продается в магазинах Северной столицы, а самые низкие цены на хлебобулочные изделия зафиксированы в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков IT-фирмы «Эвотор», являющейся частью экосистемы Сбербанка.

По данным специалистов, средняя цена на ржаной хлеб в прошлом месяце составила 36 рублей: минимальная — 8 рублей, а максимальная — 198 рублей. Если исследовать ценовую политику по городам, то самый дешевый хлеб продается в Нижнем Новгороде — 21 рубль, Перми — 23 рубля, Воронеже — 26 рублей, пишет «Царьград».

Кроме того, согласно информации аналитиков, дороже средней цены хлеб реализуется в Самаре и российской столице — 37 и 50 рублей соответственно.

Как отмечает «ФедералПресс», средняя цена батона составляет 29 рублей, пшеничного хлеба — 27 рублей. Также аналитики отмечают, что минимальные цены на нарезной батон чаще всего встречаются в небольших населенных пунктах, а максимальные цены зафиксированы в мегаполисах.

Помимо этого, по данным экспертов, в список самых востребованных хлебобулочных изделий по магазинам у дома, пекарням и заведениям общественного питания в сентябре вошли сосиска в тесте, батон нарезной, пшеничный хлеб, а также дарницкий и белый хлеб, сообщает «МИР24».

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Источник: РИА Новости
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