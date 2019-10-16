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Курды не смогут противостоять Турции в Сирии, уверен Коротченко

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Курды не смогут противостоять Турции в Сирии, уверен Коротченко

Москва, 16 октября. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирийской Арабской Республике.

По его словам, турецкая военная машина имеет боевой опыт и с точки зрения военных возможностей все поставленные задачи Анкары будут обеспечены и выполнены. По его словам, курды не могут противостоять турецкой армии, которая сразу же вызывает авиацию, артиллерию и танки, когда встречает очаг сопротивления.

 «У курдов нет адекватных средств противодействия современной турецкой армии, которая превосходно оснащена и имеет опыт боевых действий», — цитирует Коротченко «НьюИнформ».

Ночные вылазки курдов, по мнению эксперта, не будут иметь успеха, так как турки оснащены оптикой ночного видения и электроникой. Коротченко считает, что если курды «реалисты и не хотят быть уничтоженными», им остается только «снова идти под крыло Дамаска».

На минувшей неделе Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии, целью которой названо обеспечение мира в регионе. Эрдоган обещал сохранить территориальную целостность республики и направить силы против боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, сообщило RT.

«Мы ведем борьбу не с курдами, мы ведем борьбу с террористическими организациями», — заявил Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «НьюИнформ»
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