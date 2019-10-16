Расчеты комплексов С-300, С-400 и ЗРПК «Панцирь» подняты по тревоге в Хабаровском крае

Хабаровск, 16 октября. В рамках итоговой проверки в Хабаровском крае подняли по тревоге расчеты С-400, С-300 и ЗРПК «Панцирь» Восточного военного округа.

«Всего к проверке привлечено более полутора тысяч военнослужащих, задействовано около 150 единиц техники, около десяти летательных аппаратов», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

В ходе проверки зенитчики организуют систему управления дивизионами, отработают маскировку и заступят на боевое дежурство. Итогом станет тактическое учение с выполнением электронных пусков.

Как напоминает «Газета.ru», в середине сентября дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» приступили к боевому дежурству на шести полигонах в рамках учений «Центр-2019».

Военная техника была задействована в стратегических командно-штабных учениях. Части совершили марш в районы проведения учений. Расчеты дивизионов «Панцирь-С» и ракетных систем С-400 «Триумф» оборудовали позиции.