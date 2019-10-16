Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Эксперты назвали быстрый способ повысить качество работы смартфона

140
0 Оставить комментарий

Эксперты назвали быстрый способ повысить качество работы смартфона

Москва, 16 октября. Эксперты назвали быстрый способ повысить качество работы смартфона, для этого необходимо удалить ненужные фотографии. Соответствующие рекомендации содержатся в докладе компании Avast.

Эксперты проанализировали анонимные данные около шести миллионов пользователей инструмента оптимизации Avast Cleanup из 45 стран мира. Информация собрана за период с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

«В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана — 86. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне», — цитирует авторов обзора РИА Новости.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров отметил, что нехватка объема памяти может заметно повлиять на качество работы смартфона. Привычка регулярно удалять ненужные снимки он назвал бесплатным, быстрым и простым способом сохранить высокую работоспособность устройства.

Исследование Avast показало, что представители «поколения селфи» (18-24-летние) хранят в своих смартфонах наименьшее количество фотографий. Эксперты считают, что это может быть связано с растущей популярностью историй в Instagram и Snapchat, которые хранятся сутки и сохраняются непосредственно в аккаунтах. Больше всего фотографий (более 1000) на устройствах имеют пользователи в возрастной группе 25-44 лет.

В среднем женщины делают на 24% больше фотографий. В женских смартфонах хранится порядка 1053 фото, у мужчин — 851 снимок.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров