Москва, 16 октября. Эксперты назвали быстрый способ повысить качество работы смартфона, для этого необходимо удалить ненужные фотографии. Соответствующие рекомендации содержатся в докладе компании Avast.

Эксперты проанализировали анонимные данные около шести миллионов пользователей инструмента оптимизации Avast Cleanup из 45 стран мира. Информация собрана за период с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

«В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана — 86. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне», — цитирует авторов обзора РИА Новости.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров отметил, что нехватка объема памяти может заметно повлиять на качество работы смартфона. Привычка регулярно удалять ненужные снимки он назвал бесплатным, быстрым и простым способом сохранить высокую работоспособность устройства.

Исследование Avast показало, что представители «поколения селфи» (18-24-летние) хранят в своих смартфонах наименьшее количество фотографий. Эксперты считают, что это может быть связано с растущей популярностью историй в Instagram и Snapchat, которые хранятся сутки и сохраняются непосредственно в аккаунтах. Больше всего фотографий (более 1000) на устройствах имеют пользователи в возрастной группе 25-44 лет.

В среднем женщины делают на 24% больше фотографий. В женских смартфонах хранится порядка 1053 фото, у мужчин — 851 снимок.