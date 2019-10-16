Пушков оценил новые санкции США против Турции из-за операции против курдов в Сирии

Москва, 16 октября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на новые санкции США в отношении Турции.

Размышлениями на тему председатель комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации поделился в своем аккаунте в Twitter.

«Минобороны США заявило, что из санкций США в адрес Турции будут исключены поставки американского оружия. Сколько бы в Вашингтоне ни осуждали Анкару, о своем кармане ни за что не забудут», — отметил российский сенатор.

Напомним, что накануне американский лидер Дональд Трамп поручил главам внешнеполитического ведомства и министерства финансов США вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии».

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции, которые были введены США после начала военной операции против курдов в Сирии, не беспокоят его страну.

При этом, как отметили в государственном департаменте, США продолжат оказывать дипломатическое давление на Турцию и готовы ввести против Анкары дополнительные санкции.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии, цель которой — обеспечение мира в регионе. Эрдоган обещал сохранить территориальную целостность САР и направить силы против террористов запрещенной в РФ ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.