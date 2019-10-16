Операция против курдов в Сирии внесет вклад в защиту целостности страны, уверен Эрдоган

Анкара, 16 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что военная операция против курдов «Источник мира» на севере Сирии внесет вклад в защиту территориальной целостности страны. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Телефонный разговор двух президентов состоялся вечером 15 октября по инициативе Анкары. Стороны обсудили операцию Вооруженных сил Турции в Сирии «Источник мира». Эрдоган завил, что уверен в том, что операция внесет серьезный вклад в процесс политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике (САР).

«Наш президент сказал своему российскому коллеге, что операция «Источник мира» наряду с вкладом в борьбу с терроризмом также внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии и в процесс политического урегулирования», — сообщили в администрации Эрдогана.

Операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась на минувшей неделе. Ее целью Анкара назвала зачистку территории от курдских вооруженных формирований, в том числе пользовавшихся ранее активной поддержкой со стороны США якобы «оппозиционных» «Сил демократической Сирии» (SDF).

Преимущественно курдские бандитские отряды под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещена в РФ) начали наводить свои порядки в населенном арабами-суннитами районе сирийско-турецкой границы. При этом курдские боевики не участвовали в вооруженных столкновениях с террористами, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.