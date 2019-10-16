Операция Турции против курдов в Сирии является антитеррористической, напомнил эксперт

Дамаск, 16 октября. Доцент РГГУ Сергей Серегичев и кандидат исторических наук Станислав Хатунцев раскрыли причины борьбы Турции с курдскими террористами на территории Сирийской Арабской Республики.

Эксперты поделились размышлениями на тему в интервью «ПолитЭксперт». Как считает Сергей Серегичев, турецкие власти, начав операцию «Источник мира», начали решать проблемы, которые назрели давно.

«В начале сирийских событий курды вошли на территории арабских племен, и сейчас турки хотят освободить эти территории. Курдские боевики могут устроить теракт в курортной зоне Турции, сбить самолеты, которые идут на посадку в аэропорту», — уточнил доцент РГГУ.

В свою очередь Станислав Хатунцев согласен Серегичевым, отметив, что операция напрашивалась давно и удивительным является тот факт, что она началась только сейчас, а не раньше.

«Территория сирийского Курдистана во многом является базой для Рабочей партии Курдистана, местом, куда они отходят и набираются сил. Эта операция носит цель обезопасить Турцию от этой курдской угрозы, которая противостоит турецкому единству», — отметил публицист.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», цель которой — борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1.

В ходе военных действий в Сирии боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами ИГ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население, нередко под предлогом «борьбы с ИГИЛ».

1 Организация запрещена на территории РФ.