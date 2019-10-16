«Победа» поднимет цены на билеты из-за рубежа в Россию на 40%

Москва, 16 октября. Авиабилеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают из-за включения в цену стоимости регистрации клиентов на стойках аэропортов на 25 евро. Об этом со ссылкой на представителя авиаперевозчика Елену Селиванову сообщили СМИ.

Цена будет повышена с началом зимней навигации 28 октября. Рост стоимости авиабилета из-за включения в нее дополнительного сбора затронет и тех, кто ранее регистрировался на рейс онлайн.

Селиванова сообщила, что подорожание связано с тем, что 8 октября Мосгорсуд удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил компании взимать с пассажиров 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропортов при отправлении в Россию. Она отметила, что в России плата включена в цену авиабилета и сборы аэропортов, но в зарубежных воздушных гаванях за регистрацию на стойке авиакомпании платят отдельно.

«Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», — цитируют Селиванову «Ведомости».

По ее словам, средняя цена билета «Победы» на международных линиях в одну сторону в прошлый зимний сезон равнялась 4,5 тысячи рублей. В СМИ отмечают, что таким образом «Победа» в среднем поднимет цен на билеты на 40%.

Ранее Мосгорсуд решил, что закону противоречит введение платы за регистрацию напрямую. В прокуратуре отмечали, что плата в 25 евро может превышать половину стоимости билета. В компании заявляли, что планируют оспорить решение суда.

Ранее RT сообщило, что президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиаперевозчиков на топливо. Мера связана с ростом стоимости авиационного топлива.