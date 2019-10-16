Бандформирования курдов в Сирии стали «пороховой бочкой» для Турции, заявил Образцов

Москва, 16 октября. Курдские формирования в Сирии оказались «пороховой бочкой» для Ближнего Востока и Турции из-за террористической деятельности и связей с радикалами. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов.

Востоковед назвал неоднозначной роль курдских вооруженных формирований в сирийских событиях. По его словам, схему разработало командование США, которое располагало в Сирии контингентом всего в несколько тысяч военных. Руками курдов американское командование проводило военные операции против запрещенной в РФ террористической организации ИГ1.

По словам Образцова, отряды курдов уничтожали сторонников ИГ крайне неохотно. Надеясь на защиту США террористы много раз сдавали населенные пункты. Эксперт утверждает, что под руководством Пентагона курды выводили радикальных исламистов на территорию американских баз, где формируются спящие террористические ячейки, которые в любой момент готовы атаковать Сирию или другую цель на Ближнем Востоке и за его пределами.

Турция, в свою очередь, ни разу не заявила о войне против курдов, отметил востоковед. Анкара подчеркивает, что ведет операцию против террористических формирований на территории Сирии.

«Видит ли Эрдоган непосредственную военную угрозу со стороны курдских боевиков? Однозначно да. Но эту угрозу довольно легко купировать. Заодно он решает ряд политических проблем в Турции. Ведь в стране уже порядка 4 млн беженцев из Сирии, из них полмиллиона родились на турецкой территории, это дети беженцев», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Образцов подчеркивает, что курдские боевые отряды после предательства США надеются на договоренности с сирийскими властями. Но на Ближнем Востоке сейчас не найдется желающих вступить в союз с этими «партнерами», полагая, что они — потенциальная «пороховая бочка» в регионе.

Анкара начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее целью является борьба с курдскими боевиками и террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Анкара также намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщала «Газета.ру».

Во вторник, на седьмой день операции, под управление правительственных войск САР целиком перешел стратегический город Манбидж и его окрестности на северо-востоке провинции Алеппо — в общей сложности порядка 1030 квадратных километров. Кроме того, военнослужащие САА вошли в Ат-Табку и другие поселения в провинции Ракка, расположенные на западном берегу Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.