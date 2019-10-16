В МИД Украины придумали объяснение встрече Эрдогана с Поклонской

Киев, 16 октября. Украинский МИД придумал объяснение встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской. Версию в эфире украинского телевидения озвучила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко

Представитель украинского МИД, ссылаясь на якобы полученную от посла Турции в Киеве информацию, утверждает, что списки гостей на встрече с турецким президентом по линии дипломатов не согласовывались.

Эрдоган встретился с представителями парламентской делегации из РФ в Анкаре. В ее состав вошли депутаты от Крыма Руслан Бальбек и Наталья Поклонская. Политики с полуострова побывали в Турции с официальной российской делегацией впервые.

МИД Украины направил Анкаре ноту протеста в связи со встречей турецкого президента с депутатами от Крыма и вызвал посла страны в Киеве, сообщила «Газета.ру».

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по итогам референдума, который власти полуострова решили провести после государственного переворота на Украине. За вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

Москва неоднократно заявляла, что воссоединение прошло в полном соответствии с нормами международного права и Устава ООН. Однако в Киеве до сих пор звучат возмущения по поводу территориальной принадлежности полуострова. Ранее Поклонская заявляла, что вопрос статуса Крыма закрыт, эту тему бессмысленно поднимать на встречах в «нормандском формате». О том, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно ранее также заявлял президент России Владимир Путин.