Кузьмин рассказал, как США объяснили невыдачу виз дипломатам из России

Нью-Йорк, 16 октября. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что США объяснили невыдачу виз дипломатам из России соображениями безопасности. Заявление дипломат сделал по итогам заседания комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН.

«США ссылались на то, что предпринимают все усилия в процессе рассмотрения вопроса о выдаче виз, что они получают большой объем запросов на выдачу виз, что они не комментируют индивидуальные случаи невыдачи виз, что в случаях, когда визы не выдаются, они не выдаются по соображениям национальной безопасности, что очень абсурдный аргумент», — подчеркнул Кузьмин.

По словам дипломата, аргумент выглядит смешно, но в качестве правового обоснования рассматриваться может только он.

«Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьезный аргумент», — отметил зампостпреда РФ.

Ранее 18 членам российской делегации, которые должны были участвовать в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в выдаче американских виз, сообщила «Газета.ру». Министерство иностранных дел РФ выразило протест и передало соответствующую ноту заместителю американского посла.

В прошлом месяце первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что планировавшим принять участие в работе Первого комитета ООН членам российской делегации не выдали визы США.

В ООН выразили обеспокоенность тем, что российские делегаты не могут получить документы для участия в работе комитета. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что вопрос невыдачи россиянам виз поднят с властями принимающей стороны на разных уровнях.

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона вынесла на уровень ООН вопрос с визами. По его словам, как страна-хозяйка мероприятия Соединенные Штаты имеют право на выдачу или отказ в визах.