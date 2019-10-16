«Открытая Россия» — спонсор каннибализма номер один в России

Юлия Федотова, адвокат «Правозащиты «Открытой России» — организации, принадлежащей беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, — открыто поддерживает маньяков, каннибалов и педофилов. Являясь кандидатом юридических наук, Федотова пытается маскировать свои взгляды под «правозащиту», однако любой адекватный человек, ознакомившись с «аргументами» представителя «Открытой России», поймет, что перед ним — больная и невменяемая женщина.

«Открытая Россия» и дело «краснодарских каннибалов»

В 2017 всю страну потрясла страшная новость о семье каннибалов, выявленной в Краснодаре. Факт каннибализма Дмитрия и Натальи Бакшеевых вскрылся практически случайно — мужчина потерял телефон, на котором были жуткие фотографии. На одной из них Бакшеев был запечатлен вместе с человеческими останками, на другой мужчина держал во рту отрезанную человеческую руку. Его телефон был найден дорожными рабочими, которые сразу же сообщили о находке в полицию. На допросе Бакшеев сначала заявил, что нашел останки в кустах, но позже сознался в страшном преступлении.

Как выяснило следствие, жертвой Бакшеевых стала жительница Краснодара Елена Вахрушева 1982 года рождения, уроженка города Омутнинска. Убийство произошло 8 сентября во время совместного распития спиртных напитков из-за внезапно вспыхнувшей ссоры. Между Натальей и Еленой возник конфликт на почве ревности — женщина подначила мужа зарезать соперницу, при этом сама приняла активное участие в убийстве. Елена скончалась в результате полученных ножевых ранений. Далее Бакшеевы расчленили труп. Часть останков жертвы чета хранила у себя дома, другая часть была выброшена на придомовой территории.

Разумеется Бакшеев — не первый резонансный каннибал. Даже в статье на сайте «Википедия», посвященной семье людоедов из Краснодара, упоминается еще несколько подобных случаев. Особого внимания заслуживают следующие личности — советский и российский серийный убийца, садист, педофил Сергей Головкин, орудовавший в Подмосковье в 1980-е и 1990-е годы, и Николай Джумагалиев — признанный невменяемым советский серийный маньяк-убийца и каннибал, орудовавший в Казахстане в 1970-е и 1980-е годы.

Общего между Бакшеевыми и этими двумя маньяками достаточно мало — скорее всего, каннибал из Краснодара в действительности не является «серийным» убийцей, а сам криминальный эпизод связан, в первую очередь, с антисоциальным образом жизни четы — не секрет, что алкоголь разрушает личность и стирает границы дозволенного. Это, конечно же, нисколько не оправдывает Бакшеева, но полностью исключает его из пантеона «великих маньяков».

Единственная вещь, которая связывает Бакшеева с Головкиным и Джумагалиевым — адвокат Бакшеева, Юлия Федотова. Она — адвокат «Правозащиты «Открытой России» — организации, принадлежащей беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Юлия — типичный пример современного городского маргинала. Несмотря на наличие ученой степени (кандидат наук), она представляет из себя достаточно унылое и жалкое зрелище.

Поклонница серийных убийц и сатанизма

В 2018 году Федотова переехала из Екатеринбурга в Краснодар. Причиной для переезда послужило то, что супруг Виктор Бармин — координатор штаба скандально известного блогера Навального — устал от ее постоянного нытья и жалоб, и даже начал откровенно побаиваться интересов возлюбленной. Побаиваться не только в репутационном смысле, но и в сугубо физическом — неизвестно, чего ждать от человека с такими наклонностями. Какими? Речь идет об открытой форме маньякофилии. Юлия — большой фанат серийных убийц и каннибалов, материал о ее пристрастиях даже публиковали федеральные СМИ.

На личной странице Юлии в социальной сети «ВКонтакте» есть даже целая рубрика, посвященная любимым (есть и нелюбимые) серийным убийцам. В их списке — Головкин и Джумагалиев, уже упомянутые выше.

В одном из постов, который сопровождается хештегом «мои_любимые_серийники», Федотова называет педофила, некрофила, некросадиста и зоофила Головкина своим любимчиком.

В другом посте девушка пропагандирует сатанизм. В нем Федотова признается, что поддерживает и разделяет идеи дьяволопоклонничества.

Не удивительно, что Бармин, уставший от ее разговоров и историй про некросадизм, поспешил «скинуть» возлюбленную, поскольку жить с таким человеком откровенно страшно.

Вот и приехала Юлия в Краснодар, где завела дружбу Алексеем Аванесяном — человеком не из робкого десятка, которого некросадизм и копрофилия нисколько не смущают.

Кандидат наук оправдывает каннибалов и педофилов

Свои взгляды Федотова пытается маскировать под «правозащиту», вот только «правозащита» распространяется исключительно на тех, чьи взгляды ей импонируют. Как считает сторонница каннибализма и сатанизма, если человек получает деньги за границей и поддерживает деструктивные практики, например, ест людей, – значит он «свободный гражданин», а вот если он растит детей и уважает традиции, то такой человек, по мнению Федотовой, «православнутый», «свиноматка», «пушечное мясо». И если нарушение закона против граждан первой категории это плохо, то нарушение закона против граждан второй – нормально, так им и надо, считает она. Следует акцентировать внимание на то, что соответствующие речи звучат из уст кандидата юридических наук, коим является Федотова.

Она также не стесняется идти на откровенную ложь и манипуляцию. В том же деле «краснодарского каннибала»: она и Аванесян сравнивают его с невинно осужденными за преступления Чикатило. Может действительно, не все фигуранты дела пойманы, а в обвинении есть «дыры» и нестыковки, но Бакшеев точно не жертва «палочной системы». В ситуации с Чикатило были громкие убийства, общественный резонанс, давление на милицию и органы следствия – вот они и искали виноватых. А «Диму-каннибала» взяли по чистой случайности — Бакшеев до сих пор бы ел людей, не потеряв он свой мобильный телефон. Данная ситуация тоже не красит органы, но колоссальная разница между этими делами видна невооруженным взглядом и для этого не надо быть кандидатом юридических наук. Достаточно быть просто честным человеком и не врать ни себе, ни людям.

Антисоциальное поведение Федотовой не знает границ — ее ничто не остановит. Матери, дети, убийцы, педофилы, маньяки, некрозоофилы — чем хуже, тем лучше. Ее самое крупное дело в Екатеринбурге — защита молодого человека, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девочку. Слова, которые она говорила в его поддержку — те же самые, что и сейчас: «он не виноват», «отпустите его», «ничего криминального в этом нет».

По всей видимости, в правовой системе Федотовой вообще не существует уголовного права — какой в нем смысл, если некро-зоо-филия вариант нормы? Из таких пазлов и складывается, какой именно будет «прекрасная Россия будущего», о которой так много говорят фанаты Ходорковского — в ней каждый будет волен делать то, что хочет и ничего ему за это не будет. Даже если он серийный маньяк, каннибал и некрофил.