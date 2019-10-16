Эксперт назвал единственный выход для курдов на фоне операции Турции в Сирии

Москва, 16 октября. Курдские формирования, теряющие контроль над территориями в Сирии, должны пойти на полномасштабные переговоры с Дамаском, после чего интегрироваться в единую и мирную Сирию, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» вынудила курдов идти на переговоры с Дамаском. Переговоры, по его словам, проходили на российской базе «Хмеймим».

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью «НьюИнформ» подчеркнул, что у курдских формирований нет другого варианта, кроме как уйти под крыло Дамаска.

«Если курды будут занимать реалистичную позицию, то это приведет к тому, что они должны уйти под крыло Дамаска. Соответственно, позиция сирийского правительства такова: курдские формирования должны быть демилитаризированы, то есть сдать оружие, а отдельные компоненты курдских формирований, наиболее боеспособные, возможно, могут быть интегрированы в состав сирийской армии», — пояснил он.

По мнению эксперта, США, которые в начале турецкой операции приступили к выводу своих войск с территории Сирии, «просто кинули и подставили» курдов, которым ранее оказывали всестороннюю поддержку. Поскольку «сопротивляться турецкой военной машине» курды не в состоянии, они «будут вытеснены из 30-километровой зоны безопасности», которую стремиться установить Турция. Единственным вариантом для курдов, заявил эксперт, остается идти на переговоры с Дамаском при посредничестве российской стороны, чтобы дальше интегрироваться в единую и мирную Сирию.

«Других вариантов у них просто нет! Либо быть уничтоженными турками, либо строить новую Сирию», — подчеркнул политолог.

Девятого октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщала «Газета.ру».

Во вторник, на седьмой день операции, под управление правительственных войск САР целиком перешел стратегический город Манбидж и его окрестности на северо-востоке провинции Алеппо — в общей сложности порядка 1030 квадратных километров. Кроме того, военнослужащие САА вошли в Ат-Табку и другие поселения в провинции Ракка, расположенные на западном берегу Евфрата.

Отметим, некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по всей Сирии продолжаются митинги в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских и американских оккупантов, незаконно удерживающих территории на севере страны. На этот раз акция прошла в поселении Маррат в провинции Дейр-эз-Зор. За последние дни такие манифестации прошли также в Хасаке, Дибане, Камышлы, в Хаме и многих других городах арабской республики. 15 октября в Маррате более тысячи человек вышли на улицы в протест пребывания американских войск и курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.