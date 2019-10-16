Бортпроводники рассказали о своем секретном правиле

Вашингтон, 16 октября. Представители американской ассоциации бортпроводников раскрыли секретное правило о запрете на прием чаевых от пассажиров, которое действует в большинстве авиакомпаний. Об этом сообщают западные СМИ.

«Есть множество других способов поблагодарить нас», — рассказал представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл.

По его словам, обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — это обязанность экипажа самолета. Работу стюардессы он сравнил с трудом полицейского или пожарного.

Бортпроводница Шерон Чен подчеркнула, что запрет на получение чаевых касается денежных вознаграждений. Принимать небольшие подарки вроде шоколада или сувениров не возбраняется. Стюардессам приятно получать символические презенты, отметила она. Поэтому у делающих подарки пассажиров во время полета больше шансов на особое внимание.

СМИ сообщают, что из правила о запрете на чаевые существуют исключения. Например, на рейсах американской авиакомпании Frontier Airlines пассажирам со снеками вручают карточку, в которой указан размер возможного денежного вознаграждения для экипажа.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в съемной квартире на улице Германа Титова в подмосковных Химках обнаружены тела 29-летнего и 27-летнего бортпроводников одной из российских авиакомпаний. По данным портала, тела обнаружили утром 9 октября, но мужчины скончались за 12 часов до этого. Признаков насильственной смерти специалистами правоохранительных органов выявлено не было.

Издание отмечает, что с места происшествия также изъято белое порошкообразное вещество. Находку отправили на химическое исследование.