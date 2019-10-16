Генсек ООН поддержал позицию РФ в вопросе невыдачи виз США российским дипломатам

Нью-Йорк, 16 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разделяет позицию России в вопросе невыдачи американских виз членам российской делегации, которые должны были принять участие в работе Генеральной ассамблеи всемирной организации. Об этом сообщает зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН состоялось в этот вторник, на нем обсуждался инцидент с отказом выдать визы российским дипломатам.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что генсек ООН выступил с заявлением, из которого следует, что он полностью разделяет российскую позицию, пишет «Газета.ру».

Напомним, членам российской делегации, которые планировали принять участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отказали в американских визах. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

В прошлом месяце первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что некоторым членам российской делегации, планировавшим принять участие в работе Первого комитета ООН не выдали визы США.