Эрдоган прокомментировал вход армии Сирии в освобожденный от курдов Манбидж

Анкара, 16 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает переговоры с Москвой и Вашингтоном относительно дальнейшей судьбы освобожденного от курдских террористов Манбиджа в сирийской провинции Алеппо. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам, возвращаясь из поездки в Азербайджан.

По словам Эрдогана, Анкара «продолжает вести переговоры с Россией и США [касательно судьбы] сирийских городов Манбидж и Кобани». При этом он подчеркнул, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж «слишком негативным событием», «потому что это в конце концов их территория».

По его словам, он сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что необходимо «очистить Манбидж от террористов».

«Если вы очистите Манбидж от террористических организаций, то пожалуйста, либо вы, либо режим обеспечивайте всю логистику. Но если вы это не сможете сделать, то местные племена могут попросить нас прийти и спасти их, потому что Манбидж приблизительно на 85–90% был населен арабами, не курдами», — отметил президент Турции.

В понедельник стало известно, что город Манбидж на северо-востоке Алеппо был передан под контроль российских сил. Американские военные экстренно эвакуировались из стратегического населенного пункта.

Днем ранее для солдат США был установлен дедлайн в 24 часа на вывод всех подразделений из Манбиджа. Данное соглашение предполагает непосредственно полную сдачу города под управление российских и легитимных местных сил.

Военнослужащие правительственной Сирийской арабской армии (САА) целиком взяли населенный пункт под свое управление. Российская военная полиция в настоящее время продолжает патрулировать северо-западные рубежи района Манбиджа.

Вечером в понедельник сообщалось, что САА направляется в пограничный город Кобани, расположенный в 150 км от Алеппо на восточном берегу Евфрата. Армейская колонна вышла из освобожденного от курдских боевиков Манбиджа.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также блокировка трассы М4, которая служит «коридором» для террористических формирований, сообщала «Газета.ру».

Операция проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

Ранее жительница провинции Хасака рассказала Федеральному агентству новостей о том, как курдские формирования насильственно вербуют местных жителей, заставляя молодежь сражаться на своей стороне.

1 Организация запрещена на территории РФ.