Турцию не беспокоят санкции США в связи с операцией против курдов в Сирии

Анкара, 16 октября. Санкции, которые были введены США после начала военной операции против курдов в Сирии, не беспокоят Турцию, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, операция «Источник мира» будет продолжаться, пока не достигнет всех поставленных целей.

Указ о введении санкций против Турции был подписан президентом США на этой неделе. В данном документе Трамп описывает широкий список возможных ограничений, включая финансовые. На данный момент, в списке находятся министерства обороны и энергетики Турции, а также их руководители и зампред правящей турецкой Партии справедливости и развития. Кроме того, Трамп пообещал повысить пошлины на турецкую сталь на 50%.

«Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель – удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией. YPG (силы самообороны сирийских курдов) быстро теряет позиции», — заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Трамп в беседе с ним предложил объявить перемирие, однако турецкий президент подчеркнул, что не собирается этого делать, так как не намерен садиться за стол переговоров с террористами. В то же время, Эрдоган выразил готовность обсудить ситуацию с американской делегацией, если та прибудет в Турцию, пишет «Газета.ру».

Напомним, турецкая операция «Источник мира», о которой турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября, ведется не против курдского населения, а против остающихся в Сирии вооруженных формирований, которые называют себя курдами. Они остаются в САР под предлогом борьбы с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Хотя на самом деле они никогда не воевали с ИГ1, а включали террористов в свои ряды, но войну с группировкой использовали как предлог для захвата восточного побережья Евфрата. Эти территории исторически были заселены суннитами, однако там так называемые «курды» притесняют местное население, наводят свои порядки. Они убивают мирных жителей под предлогом чисток от ИГ, проводят принудительную мобилизацию в контролируемых курдами районах. Это уже вызывало бунты и протесты арабского населения в Манбидже и Хасаке.

1 Организация запрещена на территории РФ.