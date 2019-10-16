Продюсер объяснил молчание семьи Заворотнюк

Москва, 16 октября. Анастасия Заворотнюк и ее родные молчанием тянут время, чтобы не «полетел в тартарары» бизнес актрисы. Об этом СМИ на правах анонимности сообщил работавший с артисткой продюсер.

По его мнению, семья не комментирует слухи о раке Заворотнюк два месяца в попытке потянуть время до разрешения ситуации.

«Бизнес и сентиментальность несовместимы», — объяснил продюсер изданию «Телепрограмма».

Он допустил, что семья Заворотнюк и сама актриса не объявляют о последней стадии рака, так как все контракты артистки на ведение корпоративов и съемки в фильмах «полетят в тартарары».

Продюсер напомнил, что контракты есть и у мужа Заворотнюк Петра Чернышева. В качестве примера он привел договор на участие в мюзикле на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Нарушение обычно грозит неустойками на миллионы рублей, а болезнь жены, как правило, не является форс-мажорным обстоятельством, отметил он.

Семья Заворотнюк недавно впервые нарушила молчание и опубликовала официальное заявление в аккаунте артистки, сообщила «Газета.ру». Слухи о болезни актрисы появились в Сети летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Некоторые пользователи Сети даже сообщили о «тайных похоронах» Заворотнюк.

Также сообщалось, что наблюдавшие за состоянием Заворотнюк врачи пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды неоперабельна.

Также по сообщениям журналистов, Заворотнюк делали трепанацию черепа в Германии. Семья актрисы отказалась привлекать для консультаций сторонних врачей, хотя больница, в которой находится артистка, не запрещает этого. Позже, по сообщению некоторых СМИ, Заворотнюк перенесла вторую операцию.