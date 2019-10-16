Военные РФ предотвращают конфликты в районах Сирии, вернувшихся под контроль Дамаска

Москва, 16 октября. Власти Сирии совместно с российскими военными предпринимают меры по предотвращению военных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

ЦПВС призвал население районов, ранее подконтрольных американским военным и их союзникам по международной коалиции, «воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований». Сирийские власти и российское командование обеспечивают безопасный вывод военнослужащих иностранных государств, чтобы пресечь межэтнические столкновения и возможные конфликты в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства.

В Центре по примирению отметили, что эвакуация подразделений ВС США из северо-восточных районов Сирии продолжается. Американские военные уже покинули Дадат и Умм-Миаль в округе Мамбидж провинции Алеппо. САА установила контроль над округами Мамбидж, Ат-Табка провинции Ракка, Айн-Исса, Камышлия и Хасака провинции Хасака.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. По его словам, в Сирии останется лишь небольшое число американских военных в южной части арабской республики.

Девятого 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщал RT.

Некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ.

В понедельник сирийская армия установила полный контроль над городом Манбидж, а также близлежащими населенными пунктами. Сразу после этого военные САР опубликовали первые кадры из освобожденного города. В настоящее время подразделения САА укрепляют свои позиции в районе Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение. Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы городского округа вдоль линии соприкосновения ВС САР и Турции.

Ранее информагентство SANA опубликовало видео, на котором местное население радуется восстановлению суверенитета в городе Хасака в одноименной провинции, которая почти с самого начала сирийского конфликта была занята курдскими сепаратистами.

Отметим, жители Сирии в целом активно требуют, чтобы курды-террористы и американские военные покинули республику. По всей САР проводятся митинги в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских и американских оккупантов, незаконно удерживающих территории на севере страны. В частности, за последние дни такие манифестации прошли также в Дибане, Камышлы, в Хаме, Хасаке и многих других городах арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.