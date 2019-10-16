Клинцевич отреагировал на требования Киева «распустить» ДНР и ЛНР

Москва, 16 октября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил требования Киева «распустить» Донецкую и Луганскую Народные Республики. По его словам, Киев тем самым демонстрирует отказ следовать «формуле Штайнмайера».

Ранее пресс-секретаря представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев выполнит политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

«Мы уже привыкли к весьма своеобразной трактовке украинской стороной формулы Штаймайера. Но на сей раз речь идет о прямом отказе от этой формулы», — отметил Клинцевич.

По его словам, если требование о роспуске, озвученное пресс-секретарем Кучмы, является официальной позицией Киева, то на процессе мирного урегулирования можно ставить точку.

«Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться», — заключил российский сенатор.

Клинцевич также добавил, что в свете подобных заявлений он хотел бы услышать официальные разъяснения Киева.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ. — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы, пишет «Газета.ру». В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».