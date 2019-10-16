Космонавт из ОАЭ подарил Путину памятную золотую монету

Абу-Даби, 16 октября. Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури вместе со своим дублером Султаном аль-Нейяди подарил российскому президенту Владимиру Путину золотую монету с логотипом их миссии на МКС. Об этом сообщает Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

Российский лидер прибыл в ОАЭ с государственным визитом, в ходе которого встретился с эмиратскими космонавтами. В Twitter Космического центра были опубликованы фотографии, на который аль-Мансури вручает российскому президенту монету в футляре, а также демонстрирует логотип с изображением основателя ОАЭ шейха Заеда и дает сопутствующие пояснения. На фотографиях видно, что пока космонавт общался с российским президентом, сын покойного основателя ОАЭ стоял в стороне.

Напомним, что Хазза аль-Мансури 3 октября вернулся с орбиты в компании россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Он пробыл на МКС восемь дней, став не только первым гражданином ОАЭ, полетевшим в космос, но и первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. После тщательного медицинского обследования в Звездном городке, аль-Мансури вернулся на родину.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом. В аэропорту его встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян. После этого они отправились в президентский дворец Каср аль-Ватан, где провели двусторонние переговоры, пишет «Газета.ру».

Путин провел с аль-Нахайяном совместный осмотр выставки инвестиционных проектов, а также встретился с представителями деловых кругов двух государств. Основная часть мероприятий прошла в закрытом от средств массовой информации режиме.