Швыткин напомнил о тщательной проработке операции Турции против курдов в Сирии

Москва, 16 октября. Турция в рамках антитеррористической операции «Источник мира» решает вопросы о создании зоны безопасности в Сирии, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Парламентарий напомнил, что операция была тщательно продумана Анкарой.

Комментируя проведение Турцией военной операции в Сирии, Швыткин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее подчеркивал, что все последствия этой военной антитеррористической операции в Сирии были тщательно продуманы со стороны Анкары.

«Касательно курдов можно сказать, что в этот период времени они были неуправляемы. Точнее, управлялись сами по себе. Турция, войдя туда, решает задачу обезопасить и создать зону безопасности вокруг своих границ», — цитируют слова политика «Народные новости».

Девятого октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган объявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщал RT.

В понедельник завершился седьмой день контртеррористической операции «Источник мира». Сирийская армия установила полный контроль над городом Манбидж, а также близлежащими населенными пунктами. В настоящее время подразделения САА укрепляют свои позиции в районе Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

В министерстве обороны Турции сообщили, что в общей сложности 595 террористов были уничтожены с момента начала операции. Турецкие силы продвинулись на 30 километров вглубь Сирии.

Вечером во вторник по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги. Стороны отметили «необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства».

О наиболее важных событиях за седьмой день операции читайте в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.