РФ и Сирия приняли меры для вывода военных США из районов операции Турции против курдов

Дамаск, 16 октября. Власти России и Сирии предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасный выход иностранных военных с северо-востока Сирии, где проходит военная операция Турции против курдов. Об этом сообщает руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, в этом регионе продолжается эвакуация американских подразделений. Ранее вооруженные силы США покинули пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Манбидж провинции Алеппо, выдвинувшись в сторону иракской границы.

Тем временем, сирийское правительство восстановило контроль над округом Манбидж (провинция Алеппо), округом Ат-Табка (провинция Ракка), а также округами Айн-Иса, Камышлы и Хасака (провинция Хасака).

«Призываем население районов, ранее подконтрольных вооруженным силам США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий», — заявил Бакин.

Руководитель ЦПВС также отметил, что в Ракке и ряде других городов провинции Дейр-эз-Зор прошли митинги местных жителей, которые выступили в поддержку воссоединения с Дамаском и против иностранной оккупации, пишет RT.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. По его словам, в Сирии останется лишь небольшое число американских военных в южной части арабской республики.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.