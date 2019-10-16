Пентагон высоко оценил разговор Эспера и Шойгу по ситуации в Сирии

Вашингтон, 16 октября. В Пентагоне назвали продуктивным состоявшийся телефонный разговор главы ведомства Марка Эспера с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ситуации в Сирии.

«Могу подтвердить, что сегодня состоялся продуктивный разговор относительно Сирии», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы оборонного ведомства США.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что Шойгу провел телефонные переговоры с Эспером. Стороны обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии». Подробности разговора не уточнялись.

Отметим, что «взаимные интересы» России и США в Сирии в понедельник обсудили начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли. В пресс-службе КНШ тогда добавили, что стороны «договорились не разглашать конкретные детали своего разговора».

Ранее на протяжении нескольких лет министры обороны РФ и США не общались между собой, стороны поддерживали контакты на уровне начальников генеральных штабов. Эспер был утвержден на пост министра минувшим летом, Шойгу занимает свой пост с ноября 2012 года.

Отметим, что именно Россия внесла существенный вклад в разгром террористов в Сирии. В сентябре 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина была начата военная операция ВКС РФ, направленная против террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). За время операции ВКС РФ совершили десятки тысяч боевых вылетов. При поддержке российских военных сирийской армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны; тысячи мирных жителей смогли вернуться в свои дома.

В декабре 2017 года Путин во время визита в САР заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести значительную часть войск. В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

1 Организация запрещена на территории РФ.