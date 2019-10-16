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Министры обороны Ирака и Турции обсудили операцию против курдов в Сирии

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Министры обороны Ирака и Турции обсудили операцию против курдов в Сирии

Анкара, 16 октября. Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим иракским коллегой Наджахом Хассаном аль-Шаммари, обсудив текущую ситуацию в Сирии.

Как сообщают турецкие СМИ, главной темой беседы стала операция ВС Турции, проводимая  сейчас на северо-востоке Сирии.

Ранее аналогичную тему обсудили в своем телефонном разговоре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ1, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

На данный момент в ходе операции турецким военным удалось нейтрализовать более шестисот курдских террористов. Некоторые из них были ликвидированы, остальные ранены или взяты в плен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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