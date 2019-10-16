Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник состоялся телефонный разговор глав государств. Как уточняет пресс-служба российского лидера, переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.

«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Эрдоган подтвердили также, что в силе остается приверженность сторон обеспечению территориальной целостности Сирии.

Ранее во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил журналистам, что новый раунд астанинских переговоров пройдет в середине ноября. Он уточнил, что решение сдвинуть проведение встречи было связано отчасти с тем, что не так давно состоялся саммит глав государств России, Турции и Ирана.

Спецпредставитель президента по Сирии также отметил, что астанинский трек актуален, поэтому диалог между странами-гарантами будет продолжаться, учитывая, что альтернативы ему пока нет.

Странами-гарантами перемирия в Сирии являются Россия, Турция и Иран. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры по урегулированию ситуации в арабской республике, проходящие в Женеве под эгидой ООН.