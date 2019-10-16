Вассерман рассказал, кто может стоять за незаконным задержанием Богачевой в Белоруссии

Москва, 15 октября. Незаконное задержание россиянки Анны Богачевой в Белоруссии было организовано американским ведомством Интерполом, считает публицист Анатолий Вассерман. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко повел себя, как грамотный политик, быстро разобравшись в этой ситуации.

В отношении Богачевой ранее были введены санкции со стороны Минфина США в связи со сфабрикованным делом о так называемом «вмешательстве» в президентские выборы в США. В этот вторник стало известно о ее задержании в Минске. После оперативной реакции администрации президента Белоруссии россиянка была отпущена.

Инцидент уже прокомментировала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, которая отметила, что Белоруссия никогда не будет экстрадировать российских граждан в США, поэтому гости из России могут безбоязненно приезжать в Белоруссию, пишет газета «Известия».

Генеральная прокуратура Белоруссии уже отметила, что оснований для задержания Богачевой не было, а ее адвокат заявил о незаконности действий Интерпола. Такую точку зрения поддержал и Анатолий Вассерман, пишет издание «ПолитЭксперт».

«В данном случае, единственные, кто нарушил правила – это Интерпол. Насколько я знаю, подобные запросы рассылаются именно через это ведомство, через международную организацию полицейских служб. Вот по правилам Интерпола нельзя распространять запросы на розыск по политическим мотивам, а так называемое вмешательство в выборы США – это мотив, несомненно, политический», — заявил публицист.

Он отметил, что реакция Лукашенко на данный инцидент была единственно правильной, а сам белорусский президент поступил как грамотный лидер.Таким образом, Белоруссия после ситуации с россиянкой Богачевой дала понять, что не пойдет на поводу у США.