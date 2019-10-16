Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Москва, 16 октября. Задержанная ранее в Минске гражданка России Анна Богачева, попавшая под санкции США, освобождена, поскольку белорусская прокуратура не нашла оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram сообщила, что генеральная прокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска россиянки.

Богачеву по запросу американской стороны в Минске задержал Интерпол. Как сообщал адвокат девушки, ее задержали в Минске на основании сфабрикованного в Штатах дела о якобы «вмешательстве» РФ во внутренние дела США. Он указал на то, что это является незаконным с юридической точки зрения. Интерпол не уполномочен вмешиваться в данную ситуацию, так как сфабрикованное в США дело о мнимом «вмешательстве» относится к категории политических и направлено на дискредитацию России и ее граждан, тогда как американское ведомство занимается только уголовными делами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также негативно относится к экстрадиции по обвинениям о «вмешательстве» русских в выборы в США. Пресс-секретарь белорусского лидера обратила внимание на то, что американцы некогда сами показали пример вмешательства в выборы в чужих странах. Она заверила, что Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США.

Положительный исход ситуации с россиянкой активно обсуждается в социальных сетях. По мнению пользователей Сети, именно позиция Лукашенко в значительной степени повлияла на то, что Богачеву вскоре отпустили. Многие уверены в том, что запрос США об экстрадиции гражданки РФ — еще один пример того, что Штаты придерживаются практики использования незаконных, неправомерных и преступных действий.

«Лукашенко отказался выдавать россиянку, потому что еще 15 лет назад у него сложилось негативное впечатление о Штатах, которые регулярно вмешиваются в политику других стран и помогать он им не намерен», — написал пользователь Дима Кушаков.

«Американцы почти всю свою историю постоянно пытаются влиять на политику других стран», — выразила мнение Клара Губина, отметив, что Лукашенко правильно сделал, «послав штаты куда подальше, вместе с их хотелками».

«Он [Лукашенко] не передал ее [Богачеву] Штатам потому, что это было их очередное, крайне глупое и ничем необоснованное требование. А вообще даже страшно подумать, скольких иностранных граждан Штаты держат в своих тюрьмах, без всякого на то основания», — согласился с предыдущим комментарием Олег Егоров.

«Так и Богачову Штаты хотели задержать без оснований. Хорошо хоть белорусы оказались умнее и разобравшись в ситуации отпустили ее», — написал Виктор Калинин.