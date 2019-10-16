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Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

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Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Москва, 16 октября. Задержанная ранее в Минске гражданка России Анна Богачева, попавшая под санкции США, освобождена, поскольку белорусская прокуратура не нашла оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram сообщила, что генеральная прокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска россиянки.

Богачеву по запросу американской стороны в Минске задержал Интерпол. Как сообщал адвокат девушки, ее задержали в Минске на основании сфабрикованного в Штатах дела о якобы «вмешательстве» РФ во внутренние дела США. Он указал на то, что это является незаконным с юридической точки зрения. Интерпол не уполномочен вмешиваться в данную ситуацию, так как сфабрикованное в США дело о мнимом «вмешательстве» относится к категории политических и направлено на дискредитацию России и ее граждан, тогда как американское ведомство занимается только уголовными делами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также негативно относится к экстрадиции по обвинениям о «вмешательстве» русских в выборы в США. Пресс-секретарь белорусского лидера обратила внимание на то, что американцы некогда сами показали пример вмешательства в выборы в чужих странах. Она заверила, что Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США.

Положительный исход ситуации с россиянкой активно обсуждается в социальных сетях. По мнению пользователей Сети, именно позиция Лукашенко в значительной степени повлияла на то, что Богачеву вскоре отпустили. Многие уверены в том, что запрос США об экстрадиции гражданки РФ — еще один пример того, что Штаты придерживаются практики использования незаконных, неправомерных и преступных действий.

«Лукашенко отказался выдавать россиянку, потому что еще 15 лет назад у него сложилось негативное впечатление о Штатах, которые регулярно вмешиваются в политику других стран и помогать он им не намерен», — написал пользователь Дима Кушаков.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

«Американцы почти всю свою историю постоянно пытаются влиять на политику других стран», — выразила мнение Клара Губина, отметив, что Лукашенко правильно сделал, «послав штаты куда подальше, вместе с их хотелками».

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

«Он [Лукашенко] не передал ее [Богачеву] Штатам потому, что это было их очередное, крайне глупое и ничем необоснованное требование. А вообще даже страшно подумать, скольких иностранных граждан Штаты держат в своих тюрьмах, без всякого на то основания», — согласился с предыдущим комментарием Олег Егоров.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

«Так и Богачову Штаты хотели задержать без оснований. Хорошо хоть белорусы оказались умнее и разобравшись в ситуации отпустили ее», — написал Виктор Калинин.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

«В данном случае Беларусь проявила себя как надежный порядочный союзник», «Провокация не удалась. Рассорить Россию и Белоруссию не получилось», «Задержали, как задерживают всех по запросу интерпола, а на выдачу — фиг вам. Гуд бай Америка. Вопрос закрыт», пишут пользователи соцсетей.

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

Россияне похвалили Лукашенко за защиту незаконно преследуемой США россиянки Богачевой

 

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