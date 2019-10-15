Google представила новую модель смартфона Pixel

Нью-Йорк, 15 октября. Новая модель флагманского смартфона Pixel 4 от американской компании Google была представлена во время презентации в Нью-Йорке. Прямая трансляция этого мероприятия велась на YouTube.

На презентации рассказали, что в новом телефоне была доработана камера, в которую установили улучшенный сенсор. Благодаря этому, новая модель может в ночном режиме фотографировать даже звезды. Всего на задней панели телефона расположены две камеры. Многие уже отметили, что квадратный модуль камеры по форме похож на тот, что установлен у прямого конкурента нового Pixel – iPhone от Apple.

Также новый девайс получил функцию управления жестами. Например, чтобы сменить играющую сейчас песню, пользователю достаточно будет махнуть рукой перед экраном. Такой же жест отключит звук во время звонка.

Кроме того, была озвучена стоимость нового смартфона в США. Стандартная модель с диагональю экрана 5,7 дюйма будет стоить 799 долларов, а вариант с большим экраном (6,3 дюйма) – 899 долларов. Pixel 4 будет доступен в черном, белом и оранжевом цветах.

На презентации также была представлена новая модель беспроводных наушников Pixel Buds. Новинка получила функцию адаптивной настройки звука, которая автоматически повышает или снижает громкость звука, в зависимости от того, в насколько шумном окружении находится пользователь. Также было улучшено беспроводное соединение с телефоном – в замкнутом пространстве пользователь сможет отойти от телефона на расстояние «трех комнат», а на открытом пространстве – на дистанцию «длиной с футбольное поле». Новинку начнут продавать в следующем году по цене в 179 долларов.