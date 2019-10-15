Путин и Эрдоган договорились о сроках созыва конституционного комитета Сирии

Москва, 15 октября. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены способствовать созыву конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в конце октября в Женеве, сообщает пресс-служба Кремля.

По инициативе турецкой стороны во вторник состоялся телефонный разговор между главами государств. Основной темой переговоров была ситуация в Сирии на фоне проведения Турцией антитеррористической операции «источник мира» на севере САР.

«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности САР.

Решение о создании конституционного комитета Сирии было принято в январе 2018 года в ходе конгресса сирийского национального диалога, который проходил в Сочи. В конце сентября генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о завершении создания комитета, передавал RT. Он будет состоять из двух групп, одна из которых займется подготовкой конституционных проектов, а другая будет их утверждать.

Решения комитета будут приниматься в ходе голосования всех членов конституционного комитета. В состав малой группы будут входить 45 человек. Большая группа будет состоять из 150 человек.

Позднее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем сообщил, что первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября.

На прошлой неделе в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia Путин сообщил, что путь формирования этого комитета был тяжелым и долгим. Глава государства выразил надежду, «что в ближайшие дни он начнет делать свои первые шаги в Женеве под эгидой ООН».

Путин подчеркнул, что Москва поддерживает легитимное правительство Сирии и выступает против захвата террористическими организациями территории страны.