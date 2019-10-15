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Эрдоган принял приглашение Путина посетить в ближайшие дни Россию

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Эрдоган принял приглашение Путина посетить в ближайшие дни Россию

Москва, 15 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить Россию в ближайшие дни с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом состоялся 15 октября. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент пригласил своего турецкого коллегу посетить в ближайшие дни Россию. Отмечается, что Эрдоган принял это приглашение, пишет RT.

Другой важной темой телефонного разговора стала ситуация в Сирии. Путин и Эрдоган обратили внимание на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.

Напомним, что Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами, и их не пускают в Иракский Курдистан.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: RT
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