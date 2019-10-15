Путин и Эрдоган обсудили операцию Турции в Сирии

Москва, 15 октября. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили необходимость предотвращения конфликтов между войсками Турции и вооруженными силами Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник вечером по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между главами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в том числе на севере страны, где проходит антитеррористическая операция Анкары «Источник мира».

«Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Главы государств «высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии».

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Эрдоган объявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщали «Известия».

Некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ.

В понедельник завершился седьмой день контртеррористической операции «Источник мира». По данным министерства обороны Турции, в общей сложности 595 террористов были уничтожены с момента начала операции. Турецкие силы продвинулись на 30 километров вглубь Сирии. Заявленной целью Анкары является создание 30-километровой буферной зоны на всей протяженности сирийско-турецкой границы. Ее создание стало возможной после того, как США вывели свои войска из северо-восточного региона Сирии. К настоящему моменту Турция контролирует приграничные города Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд, а также шоссе M-4, проходящее в 20-30 километрах от границы.

О наиболее важных событиях за седьмой день операции читайте в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.