Путин призвал не дать боевикам, которых охраняют курды, воспользоваться ситуацией в Сирии

Москва, 15 октября. Ситуацией, которая сложилась в Сирии на фоне операции Турции против курдских сил на северо-востоке страны, не должны воспользоваться боевики, которых охраняют курды. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин.

«Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ1, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями», — говорится в сообщении.

По словам российского президента, террористы уже сейчас начали предпринимать попытки, чтобы выбраться на свободу и сбежать в соседние государства.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, цель которой — очистка территории от вооруженных арабско-курдских формирований, а также ликвидация «террористических коридоров», ведущих на территорию Турции.

В годы войны на территории Сирийской Арабской Республики боевики SDF, которые активно сотрудничали с террористами запрещенной в РФ ИГИЛ, захватили восточное побережье Евфрата, подвергая насилию и дискриминируя местное арабское население.

1 Организация запрещена на территории РФ.