Жены террористов ИГ бежали из лагеря «Аль-Хол» в Сирии из-за попустительства курдов

Хасака, 15 октября. Из-за попустительства курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) из лагеря «Аль-Хол» в провинции Хасака совершена очередная попытка побега. На этот раз из лагеря, заполненного пленными террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сбежали несколько жен боевиков.

Как сообщает военный журналист Бабак Тагвай в Twitter, некоторым крайне опасным женам террористов ИГ1 «удалось бежать из лагеря «Аль-Хол» вечером во вторник.

«Они воспользовались отсутствием охраны SDF из-за продолжающейся войны с Турцией. К счастью, SDF удалось поймать этих террористов через несколько минут после их побега», — сообщил Тагвай.

Some very dangerous #ISIL brides managed to flee from the Al-Hol camp two hours ago. They took advantage of the absence of #SDF guards due to on-going war with #Turkey. Fortunately, #SDF managed to capture these terrorists minutes after they fled.pic.twitter.com/mE8TohSkXV — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 15, 2019

Ранее Федеральное агентство новостей обращало внимание на то, что из-за попустительства главарей SDF подполье ИГ в скором времени может обрести тысячи новых сторонников. Заполненный ими лагерь «Аль-Хол», оставленный курдскими боевиками почти без охраны, может в любое время «порваться» изнутри под натиском родственников исламистов и тем самым станет хорошей базой для возможного будущего возрождения «Исламского государства».

Кроме того, сообщалось, что на северо-востоке Сирии на фоне полного отказа курдских группировок от охраны и наблюдения за подпольными ячейками ИГ значительно возрос уровень террористической активности. К примеру, в деревне Касыба, находящейся в районе населенного пункта Карама к востоку от Ракки, «спящими ячейками» с помощью самодельного взрывного устройства был уничтожен автомобиль. Были убиты и ранены в сумме 10 членов курдских SDF.

Сообщалось также об артиллерийском ударе бандгрупп ИГ по авиабазе США в Аш-Шаддади на юге Хасаки. В результате этой атаки повреждено несколько единиц военной техники американцев.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами ИГ. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, сообщала «Газета.ру».

Некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. Курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.