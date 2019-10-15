Турция против курдских террористов, день 7: военная полиция РФ патрулирует Манбидж, Трамп ввел санкции против Турции

Сегодня в Сирии завершился седьмой день контртеррористической операции армии Турции «Источник мира». О наиболее важных событиях за сегодняшний день читайте в материале Федерального агентства новостей.

Главные события дня

Сирийская армия установила полный контроль над городом Манбидж, а также близлежащими населенными пунктами, сообщили в Минобороны РФ.

«Сирийской правительственной армией установлен полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населенными пунктами», — рассказали в оборонном ведомстве России.

Сразу после этого военные САР опубликовали первые кадры из освобожденного города. В настоящее время подразделения САА укрепляют свои позиции в районе Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

Российские военные отметили, что американские подразделения покинули свои базы, расположенные не только на территории города, но и к северо-западу от него, после чего направились в сторону сирийско-иракской границы. Сам город они передали под контроль российским коллегам.

«Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж и Умм-Мидаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком», — добавили в российском Минобороны.

В ведомстве также подтвердили информацию о том, что в настоящее время российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы городского округа вдоль линии соприкосновения ВС САР и Турции.

«Организовано взаимодействие с турецкой стороной», — рассказали в российском военном ведомстве.

В свою очередь президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции из-за антитеррористической операцией Анкары на севере САР. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, введением антитурецких санкций Трамп намерен заставить официальную Анкару завершить операцию, направленную против курдских террористов. Подписанный американским лидером указ дает возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с турецким правительством.

«Три представителя властей Турции высокого ранга, министерства энергетики и обороны были внесены в санкционный список», — говорится в заявлении госсекретаря США.

К слову, новые ограничения касаются министра обороны Турции Хулуси Акара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза. Для того, чтобы избежать введения нового давления, Анкара должна прекратить свою антитеррористическую операцию. Кроме того, ранее Трамп пригрозил экономическими санкциями тем, кто будет поддерживать операцию Турции, направленную против курдских боевиков.

Другие события

В общей сложности 595 террористов были уничтожены с момента начала Турцией операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщает министерство обороны Турции. Хотя накануне сообщалось, что турецкие военные нейтрализовали 550 террористов в ходе трансграничной операции. Как уточнили в военном ведомстве, операция сейчас идет к востоку от реки Евфрат.

Сами же турецкие силы продвинулись на 30 километров вглубь Сирии. Заявленной целью Анкары является создание 30-километровой буферной зоны на всей протяженности сирийско-турецкой границы. Ее создание стало возможной после того, как США вывели свои войска из северо-восточного региона Сирии. К настоящему моменту Турция контролирует приграничные города Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд, а также шоссе M-4, проходящее в 20-30 километрах от границы. Некоторые военные эксперты полагают, что разграничение между турецкими и сирийскими силами пройдет по шоссе М-4. Также стоит отметить, что протурецкие силы освободили от курдских террористов поселения Суккария, Бир Атваш и Син ад-Диб к западу от Телль-Абъяда.

Телеканал Al Hadath сообщил, что после начала военной операции Турции, курдским формированиям в результате проведенной контратаки удалось захватить пограничный город Рас-аль-Айн (север Сирии), который ранее контролировался турецкими войсками и их союзниками. Теперь населенным пунктом завладели курды. Рас-аль-Айн является одной из ключевых точек в турецкой операции. В настоящее время, по данным СМИ, в окрестностях города ведутся ожесточенные бои между курдскими боевиками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, которые участвуют в военной операции «Источник мира» на стороне турецкой армии.

Сообщается, что курды штурмуют соседний город Телль-Халаф, который находится в руках боевиков так называемой Сирийской свободной армии. Сведения о столкновениях поступили также из пограничного города Кобани на восточном берегу Евфрата.

Также стало известно, что курдские террористы из группировки «Демократические силы Сирии» (SDF) взяли на себя ответственность за убийство в республике в понедельник более 100 выступающих на стороне Турции сирийских бойцов. Отмечается, что от рук SDF погибли 103 человека.

Между тем, крупные подразделения Сирийской арабской армии начали движение в сторону северных регионов страны из города Ат-Табка, о чем сообщалось в Twitter-аккаунте ModeratorDefcon. Необходимо отметить, что направляющиеся к границе с Турцией сирийские подкрепления входят в состав Четвертого корпуса САА. Сама же колонна состоит из 75 единиц военной техники, 12 танков, а также шести БМП и БТР.

Huge Syrian army reinforcements belonging to 4th corps of SAA has begun moving towards northern syria from Tabqa city. The reinforcements consists of 75 Military vehicles,12 tanks,6 APC and armored vehicles.#SAA #SDF #Rojava #Twitterkurds #Manbij pic.twitter.com/ERYO6ymayQ — defcon moderator (@ModeratorDefcon) October 14, 2019

Примечательно, что известный американский телеканал ABC News попался на создании фейка. Его сотрудники выдали сделанное в 2017 году видео военного шоу в США за кадры атаки турецких военных на севере Сирии. В свою очередь издание Gizmodo обратило внимание на то, что показанная запись идентична видео военного шоу Military Gun Shoot & Military Gun Show, которое прошло в Коннектикуте.

При этом в ABC News уточнили, что видео было снято не самим телеканалом, а получено от внешнего источника. Журналист Gizmodo допустил, что видео было слегка отредактировано до того, как было передано каналу. На кадрах двухгодичной давности видны люди, которые снимают происходящее на свои смартфоны, в то время как на используемом ABC News записи цвета менее насыщенные. Доступ к трансляции с фейковыми кадрами на YouTube закрыли после обращения Gizmodo.

Реакция

Президент США Дональд Трамп потребовал от Анкары возврата сирийских беженцев в страну на добровольной основе и обеспечения безопасности этих граждан. Соответствующее требование содержится в документе, опубликованном президентом в своем Twitter. В данном документе сообщается о том, что Трамп подписал указ, дающий США право вводить санкции против турецких властей, а также любых лиц, которых Белый дом посчитает причастными к дестабилизации обстановки в Сирии. Кроме того, Трамп заявил, что повысит на 50% пошлины на турецкую сталь.

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал решение главы Белого дома ввести санкционное давление против Анкары. По его мнению, только совместная стратегия способна принести весомые результаты в вопросе антитеррористической операции Турции на территории САР.

«Крайне важно, чтобы мы координировали свои действия на международном уровне. Это также относится и к Европейском Союзу», — указал Шольц.

Вице-канцлер ФРГ считает, что стороны должны остановить эскалацию боевых действий в Сирии. При этом Берлин не планирует прекращать экспорт вооружения в Турцию.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Все дело в невыполнении обещаний со стороны США.

«Санкциями против Турции добиться чего-либо невозможно. Необходимо выполнять данные Турции обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США», — заявил турецкий министр.

По его же словам, Анкара продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии до полного вытеснения террористов и «никто не сможет обвинить Турцию в попытке изменить демографическую обстановку в регионе». Дипломат добавил, что территориальная целостность Сирии будет обеспечена.

«Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов», — сказал Чавушоглу.

Российская же сторона выражает надежду, что турецкие и сирийские военнослужащие не допустят прямого столкновения на севере САР. Как заявляет спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, «наоборот — идут контакты с тем, чтобы выработать подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов сторон».

Также начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудили ситуацию в Сирии. Военачальники «обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в Сирии». Другие детали переговоров держатся в секрете.

На турецкую военную операцию отреагировал также Катар. Так, по словам министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдеррахман аль-Тани, «операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, она направлена против курдских боевиков, совершавших преступления в САР». По словам дипломата, существуют доказательства тому, что курдские боевики совершали многочисленные преступления. Кроме того, он указал на отсутствие у Анкары цели «выдавить курдов из региона».

«Но не надо закрывать глаза и игнорировать свидетельства о курдских преступниках, которые совершили преступления против Турции. Нужно также попытаться понять Турцию, а не только курдов», — заключил он.

Мнения экспертов

Курдские террористы, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию, замешаны в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ). Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки после переноса внимания на Иран решили абстрагироваться от решения сирийской проблемы. Это также коснулось и поддержки курдских террористов, а санкции были введены больше для фона, чтобы удовлетворить электорат.

«У Трампа сейчас свои проблемы, чтобы еще и Сирией заниматься. При этом курды, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию, вызывают большие вопросы. Они сотрудничали с боевиками «Исламского государства», что, конечно, их тоже делает террористами. Курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ1 наоборот сотрудничали с террористами. Включали их в свои ряды. Например, в районе Аш-Шаддади», — пояснила Елисеева.

Собеседник ФАН также напомнила, что многие курды, которые не хотят сотрудничать с «Исламским государством», покинули Сирию, отправившись в Иракский Курдистан.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она началась с авиаударов турецких ВВС по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство». С помощью «Источника мира» турецкие власти намерены создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что эта мера позволит сирийским беженцам вернуться в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.