Лукашенко защитит россиян от экстрадиции в США

Минск, 15 октября. Власти Белоруссии не будут экстрадировать граждан России в США. С таким заявлением выступила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя задержание гражданки России Анны Богачевой в Минске.

По словам Эйсмонт, отношение Лукашенко к идее экстрадиции россиян в США «категорически негативное».

«В первую очередь, потому что американцы некогда сами показали пример вмешательства в выборы в чужих странах. И именно в этой связи еще лет 15 назад у Александра Григорьевича сложилось такое мнение», — заявила Эйсмонт.

Она подчеркнула, что никаких экстрадиций не будет.

О задержании россиянки Анны Богачевой стало известно в этот вторник. Она была задержана Интерполом на основании запроса США в связи со сфабрикованным делом о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году. Напомним, что это дело расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер. Потратив два с половиной года и более 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков, он так и не смог доказать, что «российское вмешательство» действительно имело место.

Как пишет издание «Политика Сегодня», Богачева была освобождена вскоре после того, как обстоятельствами ее задержания заинтересовались в администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко. После того, как АП Белоруссии запросила информацию во всех белорусских ведомствах, которые могли быть задействованы для задержания россиянки, Богачева была отпущена на свободу.

Федеральное агентство новостей уже направило запрос председателю комитета госбезопасности Белоруссии Валерию Вакульчику с просьбой разобраться, почему задержали гражданку России.