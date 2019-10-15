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Россия

Участнику незаконной акции 27 июля предъявлено обвинение в нападении на бойца ОМОН

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Участнику незаконной акции 27 июля предъявлено обвинение в нападении на бойца ОМОН

Москва, 15 октября. Следственный комитет РФ предъявил обвинение участнику несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимиру Емельянову в нападении на бойца ОМОН, сообщил адвокат от правозащитной организации «Агора» Григорий Червонный.

По словам Червонного, Емельянову предъявлено обвинение по части первой статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для его жизни и здоровья). 

«По версии следствия, он схватил сержанта ОМОН двумя руками сзади за униформу и потянул на себя, лишив тем самым потерпевшего свободы передвижения и причинив физическую боль», — сообщил ТАСС адвокат. 

В среду в 10.00 по московскому времени в Басманном суде будет рассматриваться ходатайство следователя о мере пресечения.

Накануне на допросе в СК РФ Емельянов заявил, что не признает свою вину и никаких незаконных действий не совершал. СК РФ задержал четырех новых фигурантов дела о массовых беспорядках, прошедших в Москве летом 2019 года, в понедельник. 

Поводом для организации незаконных митингов «оппозиции» стал правомерный отказ избирательных комиссий регистрировать сторонников Алексея Навального в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Соратники скандального блогера предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи и подписи мертвых

Ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Навального консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. 

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Источник: ТАСС
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