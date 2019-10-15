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Боевики в Сирии обстреляли 17 населенных пунктов в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме

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Боевики в Сирии обстреляли 17 населенных пунктов в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме

Алеппо, 15 октября. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли 17 населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

Боевики на территории Идлибской зоны деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов. 

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Маканис-эд-Дувайри, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Сандран, Нахшебба, Калъат-Марза, Ардаш-Даг, Чекурджак, Кинсибба провинции Латакия; Сукайят, Ниха, Абу-Омар, Эс-Салихия, Кефрайя, Хабит провинции Идлиб; Дар-Хардата, Тель-Метвазия провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделение сирийской армии и компетентные органы в сотрудничестве с мирными жителями обнаружили склад оружия, оставшийся от террористов в районе Аль-Ляджат на западе провинции Эс-Сувейда. Среди обнаруженного оружия были пулеметы ДШК, самодельные взрывные устройства, винтовки, 14 пулеметов, а также военная форма.

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