Глазьев объяснил, как России гармонизировать партнерство с Китаем

Москва, 15 октября. Гармоничный валютный контроль позволит активизировать инвестиции Китая в экономику РФ. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

По его словам, иностранных инвесторов всегда привлекают страны с либеральной моделью экономики.

«Потому что «либеральная» означает «свободная». То есть – нет ограничений, либо они невелики. Сегодня российская экономика очень открыта. У нас нет практически никаких ограничений по привлечению иностранных инвесторов. Им предоставляется национальный режим. У нас относительно небольшой таможенный тариф. Мы находимся во Всемирной торговой организации и соблюдаем все нормы международной торговли, также, как и нормы всемирной таможенной организации», — сказал Глазьев корреспонденту ФАН в кулуарах Евразийского промышленного конгресса «Интеграция», который проходит в Москве.

Он также добавил, что с правовой точки зрения работа с Россией не сопровождается какими-то большими трудностями.

«Доказательств тому очень много – как позитивных, так и негативных. К числу позитивных относится большое количество совместных инвестиционных проектов, которые были наработаны за последние 30 лет. В основном, правда, с западными партнерами. Китай на сегодняшний день пока еще не вышел на первое место как иностранный инвестор в России – первое место занимают европейские страны. Хотя мы понимаем, что в основном это наши же оффшорные механизмы возврата инвестиций через оффшоры, куда ранее выводились деньги. И это – негативная сторона либерализации, которая появилась вследствие жесткой денежной политики. Из-за того, что наш бизнес не может получить долгосрочные кредиты разумным ценам», — отметил Глазьев.

Министр напомнил, что российские предприятия, которые производят ликвидную, конкурентоспособную продукцию на экспорт, кредитуются в иностранных банках.

«Соответственно, зарубежные кредиторы требуют залог в зарубежную юрисдикцию. Это – главная причина, оффшоризации и того, что у нас половина промышленных предприятий находятся под контролем нерезидентов» — пояснил Глазьев.

Пир этом в некоторых странах действует жесткая система экономического контроля, которая имеет свои преимущества и недостатки.

«В Китае действует жесткая система валютного контроля, которая предполагает разрешение на инвестиции за рубежом. Это, конечно, барьер, для преодоления которого требуется время, потому что согласование инвестиционных проектов проходит бюрократические процедуры и затягивается на годы. Поэтому и было предложено создать специальные российско-китайские инвестиционные фонды» — отметил Глазьев.

По его словам, на Евразийском промышленном конгрессе был представлен российско-китайский Фонд регионального развития, который позволит упростить процедуры инвестирования из Китая в Россию. Глазьев отметил, что для увеличения объема китайских инвестиций нужна гармонизация валютного регулирования.

«Иными словами, китайские денежные власти должны понимать, что деньги, которые кредитуются и вкладываются в российскую экономику, не будут обмениваться на доллары и не будут выводиться в офшоры. В принципе, современные цифровые инструменты позволяют гармонизировать валютное регулирование» — добавил министр.

Евразийский промышленный конгресс «Интеграция» является международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Федеральное агентство новостей является генеральным информационным партнером Евразийского промышленного конгресса «Интеграция» в 2019 году.