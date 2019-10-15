Лукашенко подтвердил, что Россия ему гораздо ближе, чем Запад

Политический аналитик Анна Сочина предположила, что Интерпол мог не сообщить в Минск причину задержания Анны Богачевой. Позиция властей и, в частности, президента Белоруссии Александра Лукашенко в значительной степени повлияла на то, что Богачеву вскоре отпустили.

Напомним, что 15 октября гражданка России Анна Богачева была задержана в гостинице Минска по запросу Интерпола. Адвокат Богачевой сообщил, что его подопечную задержали на территории Белоруссии по сфабрикованному в США делу о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела США. Чуть позже российское посольство в Белоруссии сообщило, что россиянка находится на свободе в полной безопасности. Также стало известно, что у прокуратуры Белоруссии нет оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей для последующей выдачи.

«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев.

Необходимо отметить, что в компетенции Интерпола находятся только уголовные дела, а так называемое «дело Богачевой» носит сугубо политический характер. Комментируя произошедшее, политический аналитик интернет-издания Politrussia Анна Сочина в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что Белоруссия вовремя одумалась и отпустила задержанную россиянку.

«Тот факт, что в Белоруссии в принципе задержали россиянку по запросу Интерпола, был очень странным, однако в Минске вовремя одумались и отпустили ее. Тогда же стало понятно, что вектор Белоруссии все же пророссийский, а не прозападный, хотя сейчас очень популярно говорить, что Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — Прим. ФАН) повернулся лицом к Западу, что он вынужден это делать и т. д. Но нет, он понимает, что ему гораздо ближе Россия, а значит, логичнее быть с ней. Поэтому у меня и не было сомнений, что ее сегодня же отпустят», — пояснила Сочина.

При этом собеседница ФАН предположила, что в самом Минске изначально могли и не знать о причине, по которой Интерпол выдал запрос на задержание Богачевой.

«Скорее всего пришел запрос от Интерпола без указания причины ее (Анна Богачевой — Прим. ФАН) задержания. Прокуратура Минска этот запрос исполнила, так как все члены организации обязаны это делать, а когда уже разобралась в чем дело, сразу же отпустили. За что их можно поблагодарить. То есть в Минске действительно могли и не знать, за что ее задерживают», — заключила Сочина.

Эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что США пытаются действовать незаконными методами. Об этом же ранее сообщал депутат Государственной думы Евгений Федоров, который утверждает, что «Интерпол — это, по сути, уголовный механизм обеспечения политических целей США».

«Мы видим однополярный американский мир и как его обслуживает правоохранительная система США», — говорил парламентарий.

Напомним, доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года экс-спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем бывший спецпрокурор был вынужден признать, что связь президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле подчеркивают, что не пытались повлиять на ход выборов в США. Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.