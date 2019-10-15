Минобороны Турции сообщило о более 600 ликвидированных боевиках-курдах в Сирии

Анкара, 15 октября. Министерство обороны Турции сообщило, что с начала военной операции «Источник мира», проводимой турецкими силами на северо-востоке Турции, были ликвидированы 611 членов курдских вооруженных формирований.

Турецкое военное ведомство подчеркнуло, что все ликвидированные в ходе операции были членами «Рабочей партии Курдистана» или вооруженной организации, известной как «Отряды народной самообороны» (YPG).

«Общее число террористов РПК/YPG, нейтрализованных в ходе успешно проходящей операции «Источник мира», достигло 611», — сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства.

Ранее сообщалось о 595 курдских террористах, ликвидированных турецкими силами. Сейчас действия ведутся на восточном берегу реки Евфрат. Отметим, что незадолго до начала операции северо-восток Сирии покинули американские войска.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является борьба с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4, пишет «Газета.ру».

Некоторое время назад курдские террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1, хотя на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных.

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu. ????????

#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/uanN6Q51qI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.