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Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в результате атаки курдов

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Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в результате атаки курдов

Анкара, 15 октября. Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух военнослужащих в районе Манбиджа в результате минометного обстрела со стороны курдских террористических формирований. Об этом говорится в Twitter турецкого ведомства.

В ведомстве сообщили, что двое турецких военных погибли во вторник в районе проведения операции «Источник мира» в результате столкновения с террористами. В Минобороны Турции выразили соболезнования родным погибших солдат.

Как сообщает telegram-канал WarJournal, еще восемь человек получили ранения в результате минометного обстрела со стороны курдов.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований. Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в результате атаки курдов

1 Организация запрещена на территории РФ.

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