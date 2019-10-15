США планируют усилить санкции против Турции на фоне операции против курдов в Сирии

Вашингтон, 15 октября. США будут оказывать дипломатическое давление на Турцию и готовы ввести против Анкары дополнительные санкции, чтобы убедить ее прекратить антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Турции. Однако Анкара не остановила наступление.

Как сообщает Reuters, выступая на брифинге перед журналистами, официальный представитель Госдепа заявил, что «вторжение» Турции вызвало «беспорядок» на той территории Сирии, которая, по его словам, когда-то была относительно стабильной. Чиновник пообещал усиление давления США на Турцию.

«План состоит в том, чтобы продолжать оказывать давление на Турцию, поскольку мы оцениваем наши шансы вернуть отношения в нормальное русло, и основным элементом этого возвращения в нормальное русло будет прекращение огня», — заявил он.

В воскресенье Соединенные Штаты объявили, что выводят всю свою армию из северной Сирии. Вице-президент США Майк Пенс в понедельник заявил, что возглавит делегацию в Турции для переговоров. Чиновник не предоставил каких-либо подробностей о запланированном визите, но сказал, что если Анкара не отреагирует на дипломатические усилия, могут быть дополнительные санкции.

«Мы планируем усилить санкции и другие меры, о многих из которых было сообщено администрацией ранее», — заявил журналистам чиновник.

Однако уже на следующий день стало известно, что поездка вице-президента в Турцию отложена на неопределенный срок.

Девятого 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на северо-востоке Сирии, сообщала «Газета.ру». В Анкаре подчеркнули, что главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент возобновить боевые действия на территории САР.

Штаты активно поддерживали курдские формирования «Демократических сил Сирии» (SDF). В понедельник Трамп подписал указ о введении ограничительных мер против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары. Подписанный указ дает возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с Анкарой. Ограничительные меры коснулись главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, министра обороны Хулуси Акара и министра энергетики Фатиха Донмеза.

1 Организация запрещена на территории РФ.