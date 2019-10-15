Доктор Мясников объяснил противораковые свойства итальянской пиццы

Москва, 15 октября. Шнобелевская премия 2019 года по медицине была вручена за доказательство противораковых свойств пиццы. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение комитета, объяснив, в каком случае пицца действительно может помочь избежать рака.

Выступая в программе «О самом главном», Мясников отметил, что даже шуточный аналог Нобелевской премии может стать поводом для серьезных размышлений. Шнобелевскую премию 2019 года по медицине получил итальянец Сильвано Галлус, доказавший, что пицца может обладать лекарственными свойствами, если она была приготовлена непременно в Италии. По его данным, регулярное употребление такой пиццы снижает риски острого инфаркта миокарда, рака груди, яичников, простаты и других органов.

Мясников отметил, что сначала полагал, что речь идет о лоббизме интересов пиццерий и других производителей фастфуда, которые столкнулись с рядом ограничений в странах Запада. Например, в США был введен запрет на продажу пиццы в непосредственной близости от школ. Однако, по словам Мясникова, после того, как он детально изучил этот вопрос, он пришел к выводу, что Галлус прав.

«Если пицца приготовлена именно в Италии, значит, это натуральные помидоры и другие овощи. Если все это на муке грубого помола и с оливковым маслом, что мы имеем? Это и есть средиземноморская диета. Та же самая противораковая средиземноморская диета, которую мы так рекомендуем. Поэтому, может быть, это все не так глупо звучит», — сказал доктор Мясников.

Напомним, что средиземноморская диета традиционно считается одной из самых полезных в мире, так как она сочетает в себе большую часть принципов правильного питания, рекомендуемого врачами.