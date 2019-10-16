Армия Сирии взяла Манбидж и идет к Кобани, откуда уже уходят курды, США и Франция

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) выдвинулись к городу Кобани, находящемуся в 150 километрах к северо-востоку от Алеппо за Евфратом, передает агентство Al Manar News. Ожидается, что армейские части войск САР займут позиции на границе с Турцией и возьмут под контроль участок магистрали, связывающей Алеппо и Хасаку, в этой местности. Другие подробности – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Колонна САА отправилась в Кобани из города Манбидж на другой стороне Евфрата, над которым накануне впервые с 2012 года был поднят сирийский государственный флаг. Соединенные Штаты добровольно передали этот стратегический населенный пункт сотрудникам военной полиции РФ и правительственным силам САР, оперативно эвакуировав свои подразделения к иракской границе за 24 часа.

Предполагается, что уже в ближайшие дни флаг Сирии будет вновь развеваться и над Кобани. Этот город тоже находится вне контроля легитимных властей почти с самого начала сирийского конфликта – с 2012 года. Тогда он был захвачен курдскими боевиками Сирийских демократических сил (SDF). В 2014-2015 годах ожесточенные бои за него вели террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и SDF.

Активную поддержку курдам на этом направлении оказывали вооруженные силы США и Франции. В окрестностях города, соответственно, были развернуты пункты базирования для войск международной коалиции. В настоящее время американцы и французы покидают свои базы в этой местности.

Данное решение Вашингтона наконец позволило туркам начать антитеррористическую операцию против террористов SDF в Северной Сирии. Ранее, находясь под крылом американских войск, курды бесчинствовали как в жилых кварталах на подконтрольных территориях, так и в соседней Турции.

Там за последнее время члены «Рабочей партии Курдистана» (РПК), вокруг которой объединены многие курдские группировки, в том числе Отряды народной самообороны (YPG), устроили целый ряд громких терактов. Так, в результате двух мощных взрывов в Стамбуле в 2016 году погибли больше 70 человек.

Однако теперь, когда в Кобани, Манбидж, а также в Ат-Табку и другие северные районы возвращаются правительственные войска САР, мирная жизнь там, безусловно, начнет налаживаться, как и ранее на других территориях, вернувшихся под контроль сирийской армии после победы над террористами, заметил в комментарии для ФАН военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Конечно, приход сирийских военных туда обозначит начало восстановления прежней нормальной жизни в данных регионах, и люди это понимают. Примечательно, что те беженцы, которые сейчас пытаются выбраться из тех районов, где ведутся военные действия между турками и курдами, стремятся бежать именно в зоны контроля официального Дамаска. Многие каналы публиковали интервью с местными жителями, которые рассуждали о том, где будет лучше жить, и почти все говорили, что стремятся в освобожденную часть Сирии, потому что там сейчас активно восстанавливается инфраструктура, налаживаются все жизненные процессы», – подчеркнул наш собеседник.

Стоит отметить, что Манбидж тем временем вернулся в ведение законного руководства арабской республики без единого выстрела. Ожидается, что так же будет и с Кобани. В этом большая роль наладившегося переговорного процесса, охватывающего целый ряд стран-участников конфликта. Безусловно, Россия сыграла важнейшую роль в установлении этого многостороннего диалога.

«Конфликт сегодня в той фазе, когда стратегические вопросы уже решаются большей частью путем консультаций. Сегодня, напомню, состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции – Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состоялся по инициативе последнего. Стало известно, что турецкий лидер вскоре опять прилетит в Москву, в ходе этой грядущей встречи, очевидно, будут обсуждаться детали антитеррористической операции Анкары «Источник мира». При этом в переговорах также принимают участие и Соединенные Штаты – как с Турцией, так и с РФ. И это несмотря на то, что разногласий между ними, конечно, немало», – резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.