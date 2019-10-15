«Газпром» заменит все иностранные компрессоры на отечественные

Москва, 15 октября. В компании «Газпром» сообщили об отключении австрийских компрессоров LMF, которые будут заменены на мобильные модульные компрессорные станции российского производства.

По словам начальника департамента N335 Павла Крылова, отключение австрийского оборудования носит принудительный характер, сами же компрессоры «превратились в металлолом», «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор».

«Дистанционно через спутник отключено», — отметил он.

«Газпром» планирует закупить модульные компрессорные станции российского производства взамен зарубежных. Соответствующее предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».

Как сообщили в «Газпроме», в 2012 году компания уже сталкивалась с дистанционным отключением австрийских компрессоров LMF, которые были предназначены для использования при ремонте газопроводов.

«В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе», — рассказали в «Газпроме».

По этой причине было принято решение начать разработку аналогичного оборудования российского производства, в Татарстане был изготовлен первый опытный образец.

Экономические показатели оборудования казанского завода выше, чем у зарубежных, заявил зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, экономические показатели у отечественного оборудования выше, чем у зарубежного, а его вес «позволяет добраться до трудных мест на трассе». Образец российского производства могут принять на замену установке LMF, сообщает «Интерфакс».

Как пишет РБК, производитель компрессора действительно может дистанционно отключить его, а также и подобное оборудование. Не исключено, что отключение оборудования произошло по причине истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков. Еще одна причина — санкции. «Газпром» также имеет старые компрессоры, произведенные в США и Швейцарии. Очевидно, что не исключен риск их отключения.