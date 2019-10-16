 Евразийский промышленный Конгресс «Интеграция» прошел в Москве. ФАН-ТВ

Евразийский промышленный конгресс «Интеграция» прошел в Москве. Это новая международная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного сотрудничества в ЕАЭС.

«Сегодня достаточно много вопросов в рамках евразийской интеграции решено. Достаточно успешно идут проекты с Китаем. Достаточно много проектов со странами средней Азии, проекты с Арменией. Я надеюсь, что со временем этот спектр расширится», — отметил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Лучше всего Евразийскому экономическому союзу удается сотрудничать с Китаем. Транспортное сообщение между Поднебесной и ЕАЭС также на высоте. Контейнерные поезда добираются из Пекина в Москву всего за неделю. Это существенно облегчает торговлю.

«Мы наблюдаем взрывную активность по многим направлениям с Китайской Народной Республикой. В прошлом году был достигнут рубеж более 100 млрд долларов, в этом году активность продолжает нарастать», — подчеркнул член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

На конгрессе также обсудили необходимость создания общей национальной валюты. В планах даже вытеснить из платежей по взаимной торговле доллар и евро.

«Предприниматели заключают контракты в условных единицах с пересчетом по курсу валют, которые не очень стабильны. Поэтому нам нужны механизмы стабилизации валютных курсов»,— заметил Сергей Глазьев.

Промышленный конгресс «Интеграция» — это площадка, служащая для выработки действенных инструментов, которые сделают взаимодействие предпринимателей на пространстве ЕАЭС более развитым. В 2019 году исполнилось пять лет с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. В этом году отмечается и 25-летие идеи евразийской интеграции. Сейчас рынок пяти стран союза насчитывает 180 млн потребителей.