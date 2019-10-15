Шойгу обсудил с главой Пентагона обстановку в Сирии на фоне операции Турции против курдов

Москва, 15 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, в ходе которых обсуждалась текущая ситуация в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии», — сообщает ведомство.

В прошлом месяце Шойгу указал, что обстановка на контролируемых законным сирийским правительством территориях нормализовалась, благодаря усилиям российских военных, которые сделали все для возвращения в эту страну безопасной и мирной жизни.

Отметим, что именно Россия внесла существенный вклад в разгром террористов в Сирии. Так, в результате действий Воздушно-космических сил РФ страна была освобождена от боевиков ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1): на ее территории остались лишь разрозненные группы бандформирований, с которыми сейчас расправляются правительственные войска.

Напомним, что сейчас Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против вооруженных формирований, которые называют себя курдами.

Эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались и включали террористов в свои ряды. Хотя официально курды заявляли о войне с ИГИЛ, на самом деле это было лишь предлогом для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.